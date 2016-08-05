خسائر RBS الاسكتلندي تتفاقم وخطة جديدة لبيع إحدى وحداته

أعلن "رويال بنك أوف سكوتلند" (آر.بي.اس) تفاقم خسائر النصف الأول من العام، وكشف عن خطط جديدة لبيع وحدته "وليامز اند جلين" عشية حقبة جديدة من عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن تصويت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.



وقال البنك المؤمم جزئيا الذي مقره أدنبره اليوم الجمعة، إنه تكبد خسائر عائدة للمساهمين قيمتها 2.05 مليار جنيه إسترليني (2.69 مليار دولار) في النصف الأول من 2016، ارتفاعاً من 179 مليون إسترليني في الفترة ذاتها من العام الماضي.



وفي خطوة مفاجئة قال "آر.بي.اس" إنه ألغى خطط بناء منصة تكنولوجيا مستقلة لوحدته "وليامز اند جلين"، متعللاً بالتعقيدات وبيئة أسعار الفائدة المنخفضة.



وقال البنك في بيان: "خلص مجلس الإدارة إلى أن المخاطر والتكاليف الكامنة في البرنامج من الضخامة مما يجعل من عدم الحكمة الاستمرار فيه.. بدلا من ذلك سيعطي آر.بي.اس الأولوية لاستكشاف سبل تخارج بديلة".