محافظ بنك إنجلترا: بريطانيا لا تمر بأزمة مالية جديدة

قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي اليوم الجمعة، إن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها بريطانيا حاليا ليست تكرارا للأزمة المالية، وإن على البريطانيين ألا يخشوا بشأن توفر الائتمان.



وكان كارني يتحدث بعد أن خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 0.25%، ورفع حجم برنامج التيسير الكمي بمقدار 60 مليار جنيه استرليني (79 مليار دولار).



وأبلغ محافظ بنك إنجلترا المركزي إذاعة "إل.بي.سي" بالقول: "على الناس ألا تخشى بشأن توفر الائتمان، فهذه ليست فترة ما بعد الأزمة المالية، وليست فترة أزمة اليورو - هذا قطاع مالي حديث يعمل بنجاح".