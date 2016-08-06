المركزي الصيني يعلن مواصلة الحذر في السياسة النقدية

قال البنك المركزي الصيني، إنه سيواصل توخي الحذر في السياسة النقدية، وتوفير مناخ نقدي ومالي محايد وملائم. وقال بنك الشعب الصيني في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من العام، إن الصين ستبقي على سيولة ملائمة، وستستخدم أدوات متعددة للسياسة النقدية مع العمل على استمرار نمو الائتمان بمعدل معقول.

وقال التقرير إن اليوان سيظل مستقراً بوجه عام، وإن الصين ستواصل إصلاح أسعار الفائدة والصرف.

واستقر الدولار، مع ترقب المستثمرين تقرير الوظائف الأميركية الشهري الذي ينال متابعة عن كثب، وسيقدم مؤشرات على ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم سينتعش بعد أداء باهت في الربع الثاني من العام، بحسب صحيفة "الاتحاد".

ولم يطرأ تغير يذكر على العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية على مدار الأسبوع بعد أن تراجعت 2% الأسبوع الماضي، في أسوأ أداء لها منذ أبريل، بفعل بيانات أضعف من المتوقع بكثير للاقتصاد الأميركي وبيان من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لم يشر بوضوح إلى رفع الفائدة في المدى القريب.