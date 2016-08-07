فرصة ذهبية أمام بنوك الاستثمار لإنعاش مصارف إيطالية

توفر البنوك الإيطالية التي تقف على هاوية التعثر فرصة مربحة للبنوك الاستثمارية، حيث من المتوقع أن يدفع بنك "مونتي دي باسكي دي سينا" الذي يزيد عمره عن 540 عاما، أعلى رسوم في أوروبا هذا العام لترتيب عملية انقاذه التي تحمل مخاطر عالية.



الصفقة الطارئة التي رتبها كل من "ميديوبانكا" و"جي بي موجان" ستكلف 250 مليون يورو كرسوم للبنوك الاستثمارية لترتيب رفع رأس المال بنحو 5 مليارات يورو بحسب مصادر على علم بالمحادثات لوكالة رويترز.

ومن المتوقع أن يتم جمع الأموال قبل نهاية العام، والتوقعات تشير إلى حدوث ذلك في نوفمبر المقبل.

ويأتي ذلك بعد تكبد البنك أكثر من 400 مليون يورو خلال العامين الماضيين كرسوم للبنوك الاستثمارية لزيادة رأسماله مرتين بنحو 8 مليارات يورو.

كما أنه قد يترتب على البنك رسوم إضافية لأن هناك حاجة لإنشاء شركة ذات أغراض خاصة ومدها بقرض مجمع بقيمة 6 مليارات يورو لتبدأ بشراء الديون المتعثرة.