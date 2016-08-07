تراجع احتياطيات الصين الأجنبية إلى 3.2 تريليون دولار

أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني اليوم الأحد أن احتياطيات البلد من النقد الأجنبي نزلت إلى 3.20 تريليون دولار في يوليو تموز بما يتفق مع توقعات المحللين.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن ينخفض الاحتياطي إلى 3.20 تريليون من 3.21 تريليون في نهاية يونيو حزيران.

ونزلت احتياطيات الصين - وهي الأعلى على مستوى العالم - بواقع 4.10 مليار دولار في يوليو تموز. وارتفعت الاحتياطيات 13.4 مليار في يونيو حزيران متعافية من أقل مستوى في خمسة أعوام سجلته في مايو أيار.

وبحسب بيانات منشورة على موقع بنك الشعب الصيني بلغت احتياطيات الصين من الذهب 78.89 مليار دولار في نهاية يوليو تموز ارتفاعا من 77.43 مليار في نهاية يونيو حزيران.

وقفز صافي مبيعات النقد الاجنبي لبنك الشعب في يونيو حزيران لأعلي مستوى في ثلاثة أشهر مع سعي البنك المركزي لحماية اليوان من التقلبات في السوق نتيجة اقتراع بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي العام الماضي سجلت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تراجعا قياسيا بلغ 513 مليار دولار بعد خفض قيمة العملة في اغسطس آب، ما أدى لموجة نزوح رؤوس الأموال بشكل أثار قلق الأسواق العالمية.

ونزل اليوان نحو اثنين في المئة أخرى منذ بداية العام ويحوم حول أقل مستوى في نحو ستة أعوام، ولكن البيانات الرسمية تشير إلى السيطرة على نزوح أموال المضاربة في الوقت الحالي بفضل قيود أكثر صرامة على رأس المال وتنظيم تداول العملة.