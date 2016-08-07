وزير الاقتصاد الإيطالي يستبعد إجراء حكوميا لدعم البنوك

قال وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان لصحيفة "إل سولي 24 أوري" إن تدخل الدولة غير ضروري لدعم البنوك الإيطالية لكن الحكومة ستركز على إجراءات تهدف إلى دعم إعادة هيكلة البنوك.



وأضاف أن خطة إنقاذ بنك مونتي دي باشي لا تحتاج إلى دعم بتمويل حكومي موضحاً أن دور الدولة يقتصر على ضمان بيع القروض الرديئة.



وقال إن الحكومة تدرس إجراءات لمساعدة البنوك على تحسين نماذج أعمالها في "عملية قد يكون لها آثارها حتى على مستويات التوظيف" لكن الدولة لا تستطيع التفكير في قواعد لقطاع دون غيره وإلا أصبح الأمر دعما حكوميا.



وقال إن الميزانية الإيطالية القادمة ينبغي أن تركز على إجراءات لزيادة النمو والإنتاجية وتحفيز الاستثمارات العامة والخاصة.