إجراءات التحفير تُعثر مساعي بنك إنجلترا لشراء السندات

عجز بنك إنجلترا المركزي عن تحقيق هدفه لشراء ما قيمته أكثر من مليار جنيه استرليني من السندات الحكومية طويلة الأجل في تعثر مبكر لأحد أحدث إجراءاته لتحفيز الاقتصاد البريطاني.

وجاءت المشتريات دون المستوى المستهدف بمقدار 52 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 68 مليون دولار.

وللمرة الأولى منذ بدأ شراء السندات الحكومية لتعزيز الاقتصاد البريطاني في 2009 لم يعثر البنك المركزي على ما يكفي من البائعين لتحقيق هدف المشتريات، وهو ما دفع عوائد السندات إلى مستويات قياسية منخفضة.

وعرض المستثمرون على بنك إنجلترا سندات قيمتها 1.118 مليار استرليني بآجال استحقاق تزيد على 15 عاما بينما كان المستهدف 1.170 مليار استرليني، وذلك في تناقض صارخ مع الحجم الوفير من السندات قصيرة الأجل التي عرضت على البنك في عملية إعادة شراء أمس الاثنين.

وعطاء اليوم هو أول محاولة من بنك إنجلترا لشراء السندات طويلة الأجل منذ أعلن يوم الخميس خفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض واستئناف برنامج التيسير الكمي للتأقلم مع تداعيات تصويت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.

والمرة السابقة التي اشترى فيها البنك المركزي كميات كبيرة من السندات كانت في 2012، وهو يهدف الآن إلى شراء سندات حكومية قيمتها 60 مليار إسترليني على مدى الأشهر الستة المقبلة.