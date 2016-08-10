ارتفاع قروض البنوك السعودية للقطاع الخاص في يونيو

أظهرت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تراجع الودائع في القطاع المصرفي إلى 1.592 تريليون ريال سعودي بنهاية يونيو الماضي، بانخفاض نسبته 1.1% على أساس فصلي، و3.3% على أساس سنوي.

في المقابل، ارتفعت قروض البنوك السعودية للقطاع الخاص إلى 1.438 تريليون ريال بنهاية يونيو، بزيادة 1.55 % على أساس فصلي، و8% على أساس سنوي.

وتوضح هذه البيانات استمرار نمو الإقراض مقابل تراجع الودائع، وهو ما استجابت له "ساما" عبر عدد من الإجراءات، من بينها رفع المعدل المسموح به للقروض إلى الودائع، ومنح قروض للبنوك عبر Discount window لتعزيز سيولة القطاع.