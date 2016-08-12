"التجاري الدولي" يخفض مجددا حد السحب بالبطاقات خارج مصر

خفض البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، الحد الأقصى للسحب والشراء ببطاقات الخصم والائتمان خارج مصر للمرة الثانية في أسبوعين.

وأرسل التجاري الدولي رسالة نصية للعملاء، قال فيها إنه بدءا من 15 أغسطس، سيتم تغيير حدي الشراء والسحب ومصاريف العمليات بالعملات الأجنبية لبطاقات البنك.

وكان البنك قد خفض الحد الأقصى للسحب والشراء ببطاقات الخصم والائتمان خارج مصر بنحو 50% في الأول من أغسطس.

وأظهر بيان للتجاري الدولي حصلت "رويترز" على نسخة منه مساء أمس الخميس، أن البنك خفض الحد الأقصى للمشتريات خارج مصر لأصحاب البطاقات "الكلاسيك" بنسبة 60% من 2500 دولار شهرياً إلى 1000 دولار، بينما خفض الحد الأقصى لمشتريات البطاقات "الذهبية" بنحو 28.6% من 3500 دولار شهرياً إلى 2500 دولار.

واتجه عدد من البنوك العامة والخاصة العاملة في البلاد خلال الأسابيع الماضية إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر، في ظل أزمة عملة تعيشها البلاد.

وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ويبلغ سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر 8.88 جنيه، بينما واصل قفزاته في السوق الموازية ليتجاوز 12.50 جنيه.

وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولي أمس الخميس إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات، داعياً شركاء مصر إلى مساعدتها في "هذه الفترة الحرجة".