تراجع أرباح "التجاري الكويتي" 64% إلى 12.39 مليون دولار

تراجعت أرباح البنك التجاري الكويتي بـ64% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 3.7 مليون دينار، ما يعادل 12.39 مليون دولار.

وقد خصم البنك 7 ملايين دينار من أرباح الربع الثاني لسداد بيت التمويل الكويتي الذي كسب قضية بين الطرفين محصّلا 44 مليون دينار من الكويتي التجاري.

وبحسب النتائج، بلغت أرباح البنك في النصف الأول من العام الجاري 11.51 مليون دينار، مقابل ربح قيمته 16.67 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق، بانخفاض نسبته 31%.

وقال البنك في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إن تراجع أرباح الفترة يعود بصورة رئيسية إلى انخفاض إيرادات الموجودات المُصنفة بانتظار البيع وارتفاع مُخصصات هبوط القيمة والمخصصات الأخرى التي تم موازنتها جزئياً مع الارتفاع الحاصل في كل من صافي ربح التعامل بالعملات الأجنبية وإيرادات توزيعات الأرباح.

كانت أرباح البنك قد ارتفعت 23% في الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 7.77 مليون دينار، مقابل ربح قيمته 6.32 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق.