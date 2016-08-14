"ستاندرد آند بورز" تثبت تصنيف الكويت عند AA

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند مستوى AA، مشيرة إلى احتمال التخفيض في حال أدّى تراجع أسعار النفط إلى تباطؤ النموّ الاقتصادي.

وذكرت الوكالة أن من احتمالات تخفيض التصنيف، أن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى إضعاف الأوضاع المالية الداخلية والخارجية، وإذا تزايدت المخاطر الجيوسياسية بشكل كبير.

وقالت الوكالة إن الوضع الحالي للكويت يتّسم بمستويات مرتفعة من الأرصدة التراكمية للثروة المحلية والأصول المالية الداخلية والخارجية، ممّا يبرّر تثبيت تصنيفها بالرغم من آثار انخفاض أسعار النفط.