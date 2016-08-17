البنك الأهلي يُتيح تمويل العمائر السكنية للأفراد

أطلق البنك الأهلي في السعودية برنامج تمويل العمائر السكنية لعملائه بصيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن برامج التمويل العقاري المتوفرة لعملاء البنك.

ويأتي حرص البنك الأهلي على استمرارية دعمه لقطاع الإسكان في المملكة والقيام بدور فاعل في تمويل احتياجات المواطنين السكنية والعقارية من خلال المنتجات والبرامج التمويلية، متماشياً مع خطط الاقتصاد والتنمية في المملكة وتحديداً قطاع الإسكان، المدعومة بالسياسات الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين وبرنامج التحوّل الوطني بما يُحقّق الرؤية الوطنية.

الجدير بالذكر أن برنامج تمويل الأهلي العقاري للعمائر السكنية يشمل العديد من المزايا في مقدّمتها معدل ربح تنافسي وموافقة مبدئية فورية ومرونة في الخيارات والتسهيلات منها خاصية 2 في 1 وتمويل مصاريف الدلالة والتمويل الإضافي لصندوق التنمية العقاري، بالإضافة إلى خاصية إمكانية تأجير العقار لطرف ثالث.

ومن ضمن أبرز مزايا برنامج تمويل الأهلي العقاري للعمائر السكنية أنه يتيح خاصية جديدة وهي إمكانية تمويل العمائر السكنية لعملائه الأفراد في بعض المدن غير الرئيسية المعتمدة على سبيل المثال وليس الحصر مدينة الطائف ومدينة الجبيل ومدينة تبوك وذلك بالإضافة للمدن الرئيسية بالمملكة.

