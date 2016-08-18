بنك الاتحاد الوطني يستغني عن 50 موظفا بالإمارات

قالت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" بأن "بنك الاتحاد الوطني" قد استغنى عن 50 موظفاً، من بين نحو 2000 موظف يعملون في الإمارات.

وأضافت المصادر أن غالبية العاملين الذين تم الاستغناء عنهم من قطاع مبيعات عمليات التجزئة.

ويأتي ذلك في إطار عمليات إعادة الهيكلة التي يقوم بها عدد من البنوك في الدول الخليجية.

وكانت مخصصات الخسائر لـ"الاتحاد الوطني" قد ارتفعت بـ7% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، كما تراجعت أرباح البنك في الفصول الأربعة الأخيرة.

يذكر أن كلاً من "بنك الإمارات دبي الوطني" و"بنك رأس الخيمة الوطني" كانا قد استغنيا عن 250 موظفاً خلال العام الحالي.