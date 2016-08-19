بخلاف المركزي.. الودائع ترتفع في البنوك المصرية

ارتفع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي المصري، بخلاف "البنك المركزي"، بنحو 65 مليار جنيه، ليصل في مايو الماضي إلى 2.079 تريليون جنيه، مقابل 2.014 تريليون في شهر أبريل.

وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان أصدره أمس الخميس، بأن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 350.8 مليار جنيه، منها 253.2 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 79.5 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية، لافتا إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفع خلال مايو الماضي ليصل إلى نحو 1.728 تريليون جنيه، مقابل 1.697 تريليون جنيه في الشهر الذي سبقه.

وأوضح البنك المركزي أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 323.3 مليار جنيه، استحوذ منها قطاع الأعمال العام على نحو 17.6 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 99.4 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 202 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى التي تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه، استحوذت على 42.6 مليار جنيه.