الائتمان المصرفي في الإمارات يتراجع 0.2% في يوليو

انخفض إجمالي الائتمان المصرفي في الإمارات بقيمة 3.2 مليار درهم خلال الشهر الماضي، بنسبة 0.2% ليصل إلى 1540.2 مليار درهم بنهاية شهر يوليو 2016، مقارنة مع 1543.4 مليار درهم بنهاية شهر يونيو 2016، بحسب بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.

وأوضح المصرف أنه خلال شهر يوليو 2016 انخفض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 7 مليارات درهم نتيجة لانخفاض بمقدار 0.7 مليار درهم في ودائع المقيمين وبمقدار 6.3 مليار درهم في ودائع غير المقيمين، بحسب صحيفة "الاتحاد".

وقال المصرف المركزي إن عرض النقد "ن1" ويشمل النقد المتداول خارج البنوك، بالإضافة إلى الودائع النقدية، وهي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك، انخفض بنسبة 2.3% من 481 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2016 إلى 469.8 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2016.

وارتفع عرض النقد "ن2 " ويشمل ن1 مضافة إليه الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسبة 0.9% من 1180.4 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2016 إلى 1191.2 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2016.

وانخفض عرض النقد "ن3" والذي يشمل ن2 مضافا إليه ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة، وكذلك لدى المصرف المركزي، بنسبة 0.04% من 1364.8 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2016 إلى 1364.3 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2016.

وقال "المركزي" إن الانخفاض في عرض النقد ن1 يعزى لانخفاض بمقدار 8.8 مليار درهم في الودائع النقدية، ويرجع الارتفاع في ن2 بشكل أساسي لارتفاع بمقدار 22 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

فيما يرجع الانخفاض في "ن3" إلى انخفاض "ن1" وانخفاض بمقدار 11.3 مليار درهم في الودائع الحكومية.

وأوضح المصرف أن إجمالي الأصول المصرفية، شاملا القبولات المصرفية انخفض بنسبة 0.1% من 2518.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2016 إلى 2515.8 مليار درهم بنهاية يوليو 2016.