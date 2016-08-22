أبوظبي الوطني والخليج الأول يكشفان قوائم الكيان الجديد

أعلن كل من بنك "الخليج الأول" وبنك "أبوظبي الوطني" عن قوائمهما المالية التقديرية الموحدة، تمهيداً لاندماجهما كجزء من عملية الإفصاح عن النتائج المالية نصف السنوية لعام 2016.



وأظهرت البيانات أن إجمالي الموجودات للكيان الجديد بلغت نحو 661 مليار درهم خلال النصف الأول من هذا العام، في حين بلغت الودائع للبنكين نحو 383 مليار درهم، ووصلت قيمة القروض إلى نحو 356 مليار درهم.

يذكر أن بنكي "أبوظبي الوطني " و"الخليج الأول" يواصلان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين تنفيذ الاندماج، الذي من المتوقع إتمامه في الربع الأول من عام 2017.

وفي مقابلة مع "العربية"، قال مناف الملّوحي رئيس قسم الأبحاث المالية في الصفوة للخدمات المالية الإسلامية، إن التقرير الجديد حول القوائم المالية لم يشكل مفاجأة، معتبراً أنه إجراء محاسبي فقط يراد منه معرفة الطرف الذي سيستحوذ محاسبياً على الطرف الآخر ضمن صفقة الاندماج، حيث تظهر القوائم المالية في هذه الحالة أنه بنك الخليج الأول.

وأشار إلى أن الإعلان الأول عن صفقة الإندماج كان قد أوضح أنها عملية استحواذ لـ "أبوظبي الوطني" على "الخليج الأول" حيث تتم من خلال استبدال أسهم الأخير بأسهم "أبوظبي الوطني"، لكن، بحسب القوائم المالية التي تم الإعلان عنها، فإن "الخليج الأول" يستحوذ محاسبياً على "أبوظبي الوطني"، وذلك لكونه الكيان الأكبر فـ 52% من الكيان الجديد سيكون لحملة أسهم "الخليج الأول" مقابل 48% لحملة أسهم "أبوظبي الوطني".