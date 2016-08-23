بنك الرياض يطلق أول صراف آلي لـ4 عملات أجنبية بالمملكة

أطلق بنك الرياض صرافاً آلياً مخصصاً لصرف العملات الأجنبية وبمزايا تنافسية، ليتمكن عملاؤه من صرف 4 عملات أجنبية، وهي الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي، وفقاً لما ورد في صحيفة "اليوم".

وأوضح البنك أن الصراف يتميز بتقديم سعر صرف منافس للعملات الأجنبية، كما يتيح إمكانية الصرف الفوري على مدار 24 ساعة.

وسيتم وضع صراف الرياض للعملات في مواقع استراتيجية في مختلف مناطق المملكة، تشمل المدن الرئيسة، ومنها في الرياض من خلال فروع (قرطبة والروضة والرابية)، وفي جدة من خلال فروع (صاري والمحمدية والبساتين والتحلية)، كما يتواجد أيضا في الدمام والخبر والهفوف وحائل ورابغ.