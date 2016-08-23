هل تسهم وديعة الإمارات في التخفيف من أزمة الدولار بمصر؟

توقع محللون أن تسهم الوديعة الدولارية التي أعلنت الإمارات تسليمها لمصر، في إحداث استقرار في سوق الصرف المصري، بعدما بلغ الدولار مستويات قياسية مقابل الجنيه المصري.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الاثنين، أنها منحت الحكومة المصرية وديعة قدرها مليار دولار، تم إيداعها لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات.

ووقع الاتفاقية المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، ومحافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، بحضور مجموعة من المسؤولين من الجانبين الإماراتي والمصري.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة تعهدت في أبريل الماضي، بتقديم مساعدات جديدة لمصر قيمتها أربعة مليارات دولار بواقع ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي المصري، لدعم الاحتياطي النقدي، ومليارين آخرين استثمارات في عدد من المجالات التنموية في مصر.

وتعاني مصر أزمة تتمثل في شح العملة الصعبة مع تدهور قطاع السياحة وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال الأشهر الماضية.

وقال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن وصول وديعة من الإمارات بقيمة مليار ستدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، في إطار خطة التنمية 2030 التي تنتهجها الدولة، لافتا إلى أن دخول الوديعة الإماراتية في هذا التوقيت ستساهم ولو بشكل مؤقت في إحداث حالة من التراجع في سعر الدولار بالسوق السوداء.

وأضاف أن الوديعة الإماراتية سوف تعزز حجم احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري، وسوف تساعد في سد الفجوة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، كما أنها تساهم مع اقتراب استلام أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي في انتعاش الحالة الاقتصادية العامة.

وأوضح أن إجراء تعديل على منظومة التشريعات المنظمة للاستثمار في مصر، وجعلها ضمن قانون واحد، يساهم مع اجراءات تعزيز الاحتياطي من العملة الصعبة في جذب فرص استثمارية جديدة تساهم في تنمية اقتصاد الدولة.

وفيما استقر سعر صرف الدولار في البنوك، تستمر المضاربات في السوق السوداء والتي تدفع إلى استقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء عند مستويات لا تقل في الوقت الحالي عن 12.30 جنيهاً.