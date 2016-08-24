نمو القروض الشخصية 6.3% في بنوك الإمارات

أظهرت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس، أن البنوك منحت قروضاً شخصية جديدة بلغت 20.6 مليار درهم على مدى عام ( من نهاية يوليو 2015 حتى نهاية يوليو 2016) بنمو سنوي نسبته 6.38 %، وفقاً لما ورد في "البيان".

وأشارت إحصاءات المركزي إلى أن البنوك العاملة في دولة الإمارات واصلت توسعها في منح القروض الشخصية، إذ ارتفع حجم القروض المصرفية للأفراد إلى 343.6 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي مقابل 341.9 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي، و330.7 مليار درهم بنهاية 2015، و323 ملياراً بنهاية يوليو 2015.

ومنحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغت 12.9 مليار درهم خلال الشهور الـ7 الأولى من العام الحالي بنمو 3.9%، فيما منحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغت 1.7 مليار درهم خلال يوليو 2016 فقط بنمو شهري 0.5%.

ووفقاً للإحصاءات، ارتفع إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك في الأسهم إلى 12.9 مليار درهم مقابل 12.8 مليار درهم بنهاية يونيو بنمو شهري 0.8%، وانخفاض بلغ 4.4% خلال الشهور الـ7 الأولى من 2016.

فيما ارتفعت الاستثمارات من قبل البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) إلى 173.1 مليار درهم مقابل 173 مليار درهم نهاية يونيو، بنمو شهري نسبته 0.1% ومقابل 146 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 18.6%.

وأظهرت أن تمويلات القطاع التجاري والصناعي بلغت 708.2 مليار درهم بنهاية يوليو 2016 مقابل 709.7 مليار درهم بنهاية يونيو.