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روسيا: عجز في السيولة حتى نهاية 2016

المصدر: موسكو - رويترز
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قال البنك المركزي الروسي أمس الأربعاء، إنه لا يزال يتوقع عجزا هيكليا في السيولة بالنظام المصرفي حتى نهاية العام، مضيفا أن التحول إلى فائض قد يحدث بحلول مطلع العام القادم.

وقال البنك في تقرير دوري عن السيولة والقطاع المصرفي إنه "كان هناك عجز هيكلي في السيولة بلغ تريليون روبل (15.4 مليار دولار) في نهاية يوليو تموز".

وأضاف أن البنوك التي تخدم المصدرين باعت في يوليو أكبر قدر شهري من العملة الأجنبية في السوق المحلية، على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.

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