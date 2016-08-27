تعرف على وظيفة متوسطة بـ100 ألف دولار سنوياً

تمكن موقع إلكتروني بريطاني من الوصول إلى الوظيفة المصرفية ذات الراتب الأعلى والأفضل، مقارنة بغيرها من الوظائف البنكية التي يعمل بها الناس، حيث تصل رواتب الموظفين المحظوظين العاملين بهذه الوظيفة إلى 100 ألف دولار سنوياً، أي ما يعادل 8300 دولار شهرياً، وهو أعلى بكثير من متوسط رواتب العاملين في الوظائف العادية بالبنوك.

وقام موقع "إمولمنت" البريطاني بتحليل الرواتب السنوية التي يتقاضاها العاملون في بنوك لندن ممن تتراوح سنوات الخبرة لديهم بين ثلاث سنوات وثماني سنوات، مقسماً إياهم إلى ثلاثة مستويات، الأول هم موظفو المكتب الأمامي، أي الذين يتعاملون مباشرة مع عملاء البنك، والمستوى الثاني سماهم "المكتب المتوسط" وهم الذين يتعاملون أحيانا مع بعض العملاء، أما المستوى الثالث فهم العاملون في المكاتب الخلفية، وهم الذين لا علاقة مباشرة بينهم وبين العملاء الذين يترددون على البنك، وعادة ما تكون وظائفهم مرغوبة بالنسبة للعاملين في القطاع المصرفي.

وقام الباحثون الذين أجروا الدراسة بتحليل بيانات تتعلق ب2329 شخصاً من العاملين في القطاع المصرفي في بريطانيا ليتبين أن الوظيفة التي يحظى العاملون بها بالراتب الأعلى والحوافز الأفضل هي "اختصاصي إدارة مخاطر"، كما أن العاملين في أقسام إدارة المخاطر بالبنوك يتمتعون بأعلى الرواتب دون أن يتعاملوا بشكل مباشر ويومي مع عملاء البنك الذين يتسببون بمشاكل بين الحين والآخر للموظفين.

وانتهت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن العاملين في إدارة المخاطر يحصلون على رواتب أعلى من زملائهم في البنك بنسبة تصل إلى 25%، مشيرين إلى أن رواتب هؤلاء تصل إلى 71 ألف جنيه إسترليني سنوياً، أي نحو 100 ألف دولار، وهو ما يزيد بشكل كبير عن الرواتب التي يتقاضاها العاملون في المكاتب الأمامية والمتوسطة بالبنك.

وقالت أليس ليجواي، الشريكة المؤسسة لموقع "إمولمنت" الذي أجرى الدراسة إنه "بينما ازدادت الهيبة والجاذبية بشكل ملحوظ للعديد من الوظائف المكتبية الوسطى والخلفية في البنوك منذ أزمة العام 2008، مع تسليط الأضواء على إدارات المخاطر التي تتحمل عبء تجنيب البنوك الانهيار فإن رواتب العاملين بهذه الإدارات ارتفعت".

وبينما يستحوذ العاملون في إدارات المخاطر على أعلى الرواتب في البنوك فإن أدناها تذهب للمصرفيين الذين يتولون مهمة تنفيذ التسويات التجارية، والذين وجدت الدراسة أن متوسط رواتبهم يصل إلى 45 ألف جنيه إسترليني سنوياً (59 ألف دولار)، أي أقل من 5 آلاف دولار شهرياً.