3.5 مليار دولار سندات إماراتية مستحقة خلال شهرين

تستحق سندات وصكوك بقيمة 12,8 مليار درهم، تعادل نحو 3,5 مليار دولار على شركات وهيئات إماراتية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2016، بحسب بيانات صادرة عن بنك أبوظبي الوطني ونشرتها صحيفة "الاتحاد".

وأفادت البيانات بأن دولة الإمارات تستحوذ بذلك على 37% من إجمالي قيمة الصكوك والسندات البالغة 9,3 مليار دولار تقريبا، والتي تستحق على الشركات والهيئات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر حتى نهاية العام الجاري.

ووفقا للبيانات، فإن السندات والصكوك التي يستحق تاريخ تسديدها خلال الربع الأخير من العام 2016 للشركات والهيئات الإماراتية، موزعة على 6 إصدارات.

وتظهر البيانات أن أول استحقاق بتاريخ 21 أكتوبر 2016 وهو سندات تستحق على هيئة مياه وكهرباء دبي بقيمة 500 مليون دولار تعادل 1,84 مليار درهم تقريبا.

ويستحق بتاريخ 25 أكتوبر 2016 سداد صكوك وكالة لحكومة دبي بقيمة 331 مليون دولار تعادل 1,22 مليار درهم، ثم يستحق سداد سندات لشركة طاقة بأبوظبي بقيمة مليار دولار تعادل 3,67 مليار درهم، وذلك بتاريخ 27 أكتوبر 2016.