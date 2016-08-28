"الإمارات الإسلامي" يطلق بطاقات "فليكس" المصرفية

أعلن "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن إطلاق بطاقات "فليكس"، وهي مجموعة جديدة من البطاقات المصرفية التي توفر خيارات فورية ومرنة لاستبدال الجوائز والمكافآت مقابل الإنفاق على السفر وشراء الأجهزة الإلكترونية، وحجوزات الفنادق، وتبادل الأميال مع برامج أخرى للمسافرين الدائمين، وميزة الشراء الفوري وجهاً لوجه. وسوف تتاح البطاقات بالتعاون مع شركة "فيزا" العالمية لتقنيات الدفع الإلكتروني في ثلاث فئات: "فليكس فيزا بلاتينوم" و"فليكس ماكس فيزا سيغنيتشر" و"فليكس إيليت فيزا انفينيت"، وقد تم تصميمها لتناسب احتياجات مختلف شرائح متعاملي المصرف.

وسيتم توفير برنامج مكافآت الولاء الجديد التابع للمصرف "الإمارات الإسلامي سمارت مايلز" (EI SmartMiles) حصرياً لحاملي بطاقات "فلكس". وسوف يجد حاملو البطاقات من خلال بوابة إلكترونية للاستبدال وموقع مخصّص للأجهزة المتحركة خيارات واسعة للاستبدال الفوري مع "الإمارات الإسلامي سمارت مايلز"، بما فيها حجز تذاكر السفر مع أي شركة طيران من اختيارهم، أو الحجز للإقامة في أي فندق حول العالم، أو التسوق في أي منفذ أو موقع إلكتروني حول العالم من خلال خاصية الشراء الفوري الفريدة. كما توفر البطاقة إمكانية الدخول مجاناً إلى ما يزيد على 650 استراحة انتظار في المطارات حول العالم. وعلاوة على ذلك، يمكن للمتعاملين الاستفادة من خطط الدفع السهلة التي تقوم بتحويل مشتريات المرة الواحدة إلى أقساط شهرية بمعدل ربح صفر %.

وقال حسان منير، رئيس البطاقات، الأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "سعينا في "الإمارات الإسلامي" إلى الابتعاد عن طرح نوع آخر من البطاقات التي توفر لحامليها فوائد مخصصة للسفر أو الاتصالات أو التجزئة كل على حدة. فقد ترّكز هدفنا في إطلاق بطاقات تجمع بين جميع هذه الفوائد عبر منصة واحدة بهدف تزويد متعاملينا بالمرونة اللازمة من خلال عدد غير مسبوق من خيارات استبدال المكافآت، وهي تعتبر البطاقات الشاملة الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "وفي الوقت الذي تقوم فيه العديد من البطاقات المتوفرة في السوق بتقييد حرية استبدال حامليها للمكافآت وحصرها ضمن فئة معينة أو لدى مجموعة من الشركاء المحدودين، فإن بطاقات فليكس فيزا هي البطاقات الوحيدة في السوق التي تتيح للمتعاملين حرية استبدال مكافآتهم عبر عدد غير محدود من الخيارات مثل الحجز على أي شركة طيران من اختيارهم، وميزة الاستبدال الفوري لدى منافذ البيع المفضلة لديهم والمنتشرة في جميع أنحاء العالم.

من جهته قال سليم ايرجوز مدير فيزا في الامارات العربية المتحدة، وقطر، وباكستان: "يسعدنا قيام شريكنا الاستراتيجي الإمارات الإسلامي بإطلاق بطاقات فليكس من فيزا، التي تتيح لحامليها مكافآت شيّقة عند القيام بمجموعة واسعة من عمليات الشراء. نؤمن في فيزا بضرورة تزويد المستهلكين بوسائل دفع آمنة ومريحة، وتأتي شراكتنا مع ’الإمارات الإسلامي‘ في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز المدفوعات الإلكترونية وتشجيع المعاملات غير النقدية في دولة الإمارات".

ويأتي إطلاق بطاقات "فليكس" منسجماً مع استراتيجية "الإمارات الإسلامي" الرامية إلى توسيع خدماته المصرفية للأفراد، وتوفير تجربة متميزة للمتعاملين. وستحظى بطاقات "فليكس" بقبول شامل وواسع في أكثر من 30 مليون منفذ تجزئة ومليون ماكينة صراف آلي حول العالم. وسيحصل المتعاملون الذين يتقدمون بطلب الحصول على بطاقات "فليكس" على مكافأة ترحيبية لغاية 75,000 من أميال "الإمارات الإسلامي سمارت مايلز".