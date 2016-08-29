"البحرين الإسلامي" يخطط لبيع أصول بقيمة 218 مليون دولار

قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، حسن جرار، إن البنك ينوي بيع أصول قيمتها 82 مليون دينار أي ما يعادل 218 مليون دولار، وذلك في إطار خطة لدعم النمو مدتها خمس سنوات.

وقال جرار أيضاً لوكالة بلومبرغ، إن البنك قد باع أصولاً بقيمة 14 مليون دينار منذ بداية العام الجاري، ويخطط لبيع ما يماثلها في القيمة خلال النصف الثاني من العام، وذلك بهدف دعم السيولة لدى البنك والتركيز على أنشطته المصرفية الأساسية.

وأضاف "جرار" أن البنك قام بتعيين مستشارين لمراجعة أنشطته وبيع جميع استثماراته في الأنشطة غير الأساسية.