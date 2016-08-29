3.8 تريليون ريال موجودات البنوك السعودية

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تراجع الموجودات المصرفية بالمملكة بما فيها موجودات البنوك التجارية وموجودات (ساما) نهاية يوليو 2016 إلى 3.88 تريليون ريال تعادل نحو 1.05 تريليون دولار.

ويعكس هذا الرقم تراجعا طفيفا بنسبة 0.6% عن حجم الموجودات المصرفية في المملكة نهاية شهر يونيو 2016، عندما كانت تبلغ نحو 3.9 تريليون ريال.

وشكلت الودائع الحكومية نسبة 27.5% من إجمالي الموجودات لدى البنوك نهاية يوليو ما يعكس تأثير هذه النسبة المهمة في توفير السيولة للنظام المصرفي بالمملكة.

وتشمل ودائع الحكومة "اعتمادات مستندية وأوراق مقبولة للدفع".

وشكلت الودائع الإدخارية أكثر من ضعفي الودائع شبه النقدية والتي بلغت قيمها 430.6 مليار ريال و183.2 مليار ريال على التوالي.

وبلغت الودائع تحت الطلب نهاية يوليو الماضي 964.6 مليار ريال بتراجع 9.7% على أساس سنوي.

وتراجعت الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد، بنسبة 1.1% لنفس الفترة إلى 2.083 تريليون ريال تعادل نحو 555 مليار دولار.

وانخفض إقراض المصارف السعودية للقطاع الخاص بنسبة 1% لتسجل إجمالي القروض 1.434 تريليون ريال.