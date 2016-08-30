أصول البنوك الإماراتية ارتفعت 6.3 مليار درهم في يوليو

أضافت البنوك الوطنية في الإمارات أصولاً جديدة بقيمة 6.3 مليارات درهم خلال يوليو، ليرتفع ما تم تسجيله من زيادة إلى 47 مليار درهم خلال الشهور الـ 7 الأولى من العام الجاري.

أما أصول المصارف الأجنبية العاملة في الدولة والبالغ عددها 35، فسجلت انخفاضاً 2.4 % خلال الشهور الـ 7 الأولى بتراجع سنوي 4.8 %، وانخفاضاً شهرياً بنسبة 2.3 % وبلغت 380 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 389 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي و389.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وفقاً لما ورد في صحيفة "البيان".

ووفقاً للمؤشرات المصرفية لشهر يوليو 2016 التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي، فإن إجمالي الائتمان المصرفي المقدم من البنوك الوطنية بلغ تريليوناً و336.4 مليار درهم بنهاية يوليو، مقابل تريليون و336.5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بانخفاض شهري طفيف، ومقابل تريليون و275.7 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 4.8 % في الشهور السبعة الأولى 2016.

وأوضحت أن إجمالي الائتمان المصرفي المقدم من البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بلغ 203.8 مليارات درهم بنهاية يوليو مقابل 206.9 مليارات درهم بنهاية يونيو الماضيين بانخفاض شهري 1.5 %، ومقابل 217.8 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 2.7 % في الشهور السبعة الأولى 2016.

وأظهرت الإحصاءات أن حجم استثمارات البنوك الوطنية في الأسهم ارتفعت إلى 12.9 مليار درهم مقابل 12.8 مليار درهم بنهاية يونيو.