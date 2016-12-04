"ساما" تنفي تعرض أنظمتها لأي اختراقات أمنية

نفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تعرض أنظمة المعلومات فيها لأي اختراقات أمنية، مؤكدة سلامة الأنظمة التي تعمل بها.

وأكد بيان ساما أن المؤسسة لديها منظومة مراقبة مستمرة وحماية فاعلة حيال هذا النوع من التهديدات.

يأتي الرد بعد أن قالت وكالة بلومبيرغ إن أنظمة ساما قد تعرضت لاختراق معلوماتي، مضيفة أن إيران قد تكون وراء هذه الهجمة، وأن الهجوم قد طال أنظمة ثماني جهات حكومية، من بينها هيئة الطيران المدني السعودية ووزارة المواصلات.

يأتي هذا فيما أعلنت هيئة الطيران المدني أمس تعرضها خلال الأيام الماضية لسلسلة هجمات إلكترونية، مؤكدة أنها لم تؤثر على عمل أي من أنظمة الملاحة والمطارات.