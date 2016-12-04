354.4 مليار ريال حجم قروض مؤسسات التمويل السعودية

بلغ حجم قروض مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة في السعودية نحو 354.4 مليار ريال، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مسجلا نموا 9% بما يعادل 28.7 مليار ريال مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي البالغة نحو 325.7 مليار ريال.

ووفقاً لتحليل خاص أجرته وحدة التقارير "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد وصلت قيمة القروض التي منحتها مؤسسات الإقراض في الربع الأول نحو 2.6 مليار ريال، بارتفاع بلغ 1% مقارنة بمستواها بنهاية العام الماضي البالغ 351.8 مليار ريال.

وتقسم مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية إلى خمسة صناديق، هي صندوق الاستثمارات العامة، صندوق التنمية الزراعية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق التنمية العقارية، بنك التنمية الاجتماعية (البنك السعودي للتسليف والادخار سابقا).

واستحوذ صندوق التنمية العقارية على أعلى نسبة من إجمالي قيمة القروض القائمة من المؤسسات كافة بنهاية الربع الأول من عام 2016، حيث شكلت قروضه نحو 43 في المئة من إجمالي الإقراض، حيث بلغت قيمة القروض القائمة للصندوق 151.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 135 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام السابق، بنمو 12%، أي ما يعادل 16.3 مليار ريال، ومقارنة بـ 149.3 مليار ريال بنهاية عام 2015 بنمو 1%، أي ما يعادل نحو 2.1 مليار ريال.

وجاء "صندوق الاستثمارات العامة" في المرتبة الثانية، حيث شكلت قروضه القائمة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 29% من إجمالي قروض مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية، بقيمة بلغت نحو 104.1 مليار ريال مقارنة بنحو 95.9 مليار ريال بنمو 9% تعادل 8.2 مليار ريال، ومقارنة بنحو 103.9 مليار ريال بنهاية عام 2015، بنمو طفيف بلغ 0.2 في المئة، أي ما يعادل نحو 215 مليون ريال.

بينما حل ثالثا بنك التنمية الاجتماعية (البنك السعودي للتسليف والادخار سابقا)، حيث شكلت قروضه القائمة بنهاية الربع الأول من عام 2016، نحو 12 في المئة من إجمالي قيمة القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية.

وبلغت قيمة قروضه القائمة بنهاية الربع الأول من عام 2016، نحو 41.7 مليار ريال مقارنة بنحو 40.6 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 3%، أي ما يعادل مليار ريال، ومقارنة بـ 41.9 مليار ريال بنهاية عام 2015، مسجلة تراجعا 1%، أي ما يعادل نحو 286 مليون ريال.

وفي المرتبة الرابعة، حل "صندوق التنمية الصناعية" ومثلت قروضه القائمة بنهاية الربع الأول من عام 2016، نحو 10% من إجمالي قيمة القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية.

وبلغت قيمتها نحو 34.1 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2016، مقارنة بـ 30.8 مليار بنمو قدره 11% تعادل 3.3 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2015، في حين نمت 2%، أي بما يعادل 684 مليون ريال، مقارنة بنهاية عام 2015 البالغة 33.4 مليار ريال. أما خامسا وأخيرا فكان "صندوق التنمية الزراعية" بقروض قائمة بلغت قيمتها 8.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2016، شكلت نحو 2% من إجمالي قيمة القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية. وسجلت قروضه بنهاية الربع الأول من العام الجاري تراجعا بنحو 1% مقارنة بنهاية الفترة نفسها من عام 2015 البالغة 8.8 مليار ريال، مسجلةً تراجعا 1%، أي ما يعادل نحو 69 مليون ريال.

يذكر أن القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة تشمل مبلغا قدره 14.5 مليار ريال، هي "قروض الكهرباء" التي يشرف على إدارتها صندوق الاستثمارات العامة.