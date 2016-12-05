"البنك الإسلامي للتنمية" يصدر صكوكا بـ1.25 مليار دولار

أصدر "البنك الإسلامي للتنمية" صكوكاً بقيمة 1.25 مليار دولار بأجل استحقاق مدته 5 سنوات، وذلك في إطار برنامج إصدار صكوك متوسطة الأجل قيمتها 25 ملياراً.

أمّا مهمة الإصدار فنفذتها مصارف "بوبيان" و"كريدت أغريكول" و"جي آي بي كابيتال" و"جي بي مورغان" و"ميزوهو سيكيروتيز" و"أبوظبي الوطني" و"ناتيكسيس" و"ار اتش بي" و"ستاندرد تشارترد"، بحسب ما ورد في صحيفة "الحياة".

وفتح تسجيل طلبات الاكتتاب رسمياً في 29 نوفمبر، مع بداية افتتاح أسواق لندن وبعد تحديد هامش الربح الأولي عند مستوى منطقة الـ 50 نقطة أساس فوق معدل أسعار عقود المبادلة الخمسية للدولار.

وحدد هامش الربح النهائي في 30 نوفمبر المنصرم عند مستوى 45 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار.

وهذا الهامش هو أقل من هامش الإصدار السابق للمصرف الذي أصدره في شهر مارس الماضي عند مستوى 50 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار.

أما على صعيد توزيع الاكتتابات النهائية، فخصصت 72 % من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و25 % لمستثمري آسيا، و3 % للمستثمرين من القارة الأوروبية.

ومن حيث طبيعة الجهات المشاركة، فشكلت المصارف المركزية والمؤسسات الحكومية 90 % من المستثمرين النهائيين، في حين حصلت المصارف على 10% من حجم الإصدار النهائي، على أن يُدرج هذا الإصدار في بورصات لندن وماليزيا و"ناسداك" دبي.

يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية حاصل على أعلى تقييم ائتماني (Aaa/AAA/AAA) من ستاندرد آند بورز و فيتش و موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة، علماً أن إصدار الصكوك يأتي في إطار خطته لتعبئة المزيد من الموارد المالية.