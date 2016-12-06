الإنماء: لا انكشاف على مقاولي الباطن والسداد مستمر

قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبد المحسن الفارس، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن مصرف الإنماء صمم منتجا متوافقا مع أحكام الشريعة للاستثمار في أدوات الدين الخاصة بـ"ساما"، وقد وافقت مؤسسة النقد مشكورة عليه.

وأضاف أن المنتج هو عبارة عن عملية مرابحات أقرتها الهيئة الشرعية للمصرف، و"استثمرنا مع مؤسسة النقد عبر هذا المنتج أكثر من مليار ريال وكان عام 2016، هو أول عام يستثمر فيه المصرف في أدوات الدين".

وأكد الفارس أن "حكومة المملكة اتخذت قرارا بصرف 100 مليار ريال، من مستحقات المقاولين، وهذا خفف كثيرا من الضغط على المقاولين وهناك اتجاه لعدم تأخير الصرف، والمصارف ممول رئيسي للمقاولين والمشاريع الكبيرة، ولم يكن لدينا في مصرف الإنماء أي انكشاف على المقاولين من الباطن، وإنما مقاولين لمشاريع حكومية والسداد تم في أوقاته ولا يوجد تأخر في السداد".

ولفت الفارس إلى أن أدوات الدين مصدر مهم جدا لتمويل المشاريع والتنمية الشاملة وأهميتها تبرز في الدورات الاقتصادية المختلفة، وأدوات الدين محدودة إذا نظرنا لسوق الأسهم السعودية "الثانوية".

وأوضح أن "مصرف الإنماء أسهم في تمويل مشاريع البنية التحتية من طرق، مساكن، طاقة وإسكان وقد رتبنا إصدار صكوك لأرامكو عبر مشروعين بقيمة 3 مليارات دولار، كما رتبنا إصدار صكوك لشركة قطاع خاص بـ500 مليون دولار".

وطالب الفارس أن تكون قيمة الصك بـ1000 ريال وأن تتاح في السوق الثانوية لتكون وسيلة استثمار وادخار، بالإضافة إلى سوق الأسهم والعقارات.

وقال الفارس إن قيمة محفظة الصكوك في مصرف الإنماء تبلغ 2 مليار ريال.