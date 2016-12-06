"سامبا" ترفض خطة لإعادة هيكلة ديون سعودي أوجيه

صرحت مصادر لوكالة بلومبيرغ، أن مجموعة "سامبا المالية" رفضت خطة مقترحة لتجميد سداد ديون مستحقة على شركة "سعودي أوجيه"، قيمتها 13 مليار ريال. وباشرت باتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل ديونها.

وتعمل "سعودي أوجيه" لتمديد آجال استحقاق ديون عليها، في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على مدفوعات حكومية عن مشاريعها. كما تسعى الشركة لبيع حصة في إحدى شركات الاتصالات الإماراتية بعد تعثرها في السداد.



وكانت المملكة قد أقرت مؤخرا خطة لدفع وتسوية جميع مستحقات المقاولين المتأخرة قبل نهاية العام الجاري، وبدأت وزارة المالية السعودية فعليا في تسليم المستحقات.

