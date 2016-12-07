من أهم أكبر المساهمين في مجموعة البنك العربي؟

أظهرت أرقام موثقة أن حصة سعودي أوجيه في البنك العربي تبلغ 19.83%، في حين تمتلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن حصة بنسبة 16%.

كما تمتلك وزارة المالية الأردنية حصة بنسبة 4.49% في البنك العربي، فيما تبلغ حصة عبد الحميد شومان نسبة 3.65%.

وكان صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي في الأردن، كشف عن تقدمه مع مجموعة من مستثمرين سعوديين وأردنيين وعرب لشراء حصة شركة "أوجيه الشرق الأوسط" القابضة في البنك العربي البالغة 20%، مضيفاً أن أوجيه وافقت على ذلك.

يذكر أن مجموعة البنك العربي أعلنت عن تحقيقها أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 617.9 مليون دولار للفترة المنتهية في 30 أيلول2016 مقارنة بـ 615.1 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2015.

وقال البنك حينها إن أرباح المجموعة قبل الضرائب بلغت 815.8 مليون دولار، مبينا أن هذه النتائج تعكس الأداء المتوازن للبنك والقدرة المستمرة في النمو وتحقيق الأرباح مع المحافظة على مركز مالي قوي، حيث بلغت حقوق الملكية 8.3 مليار دولار أميركي كما في نهاية أيلول 2016.