"صندوق سوفت بنك" يستثمر 50 مليار دولار في أميركا

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء إن مجموعة سوفت بنك اليابانية للاتصالات والإنترنت تخطط لاستثمار 50 مليار دولار في مشاريع في الولايات المتحدة وخلق 50 ألف وظيفة جديدة.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال فإن الأموال ستأتي من صندوق استثماري بقيمة 100 مليار دولار تشارك فيه السعودية مبلغ 45 مليار دولار، حيث يعكف ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لسوفت بنك على إنشائه مع صندوق الثروة السيادي للسعودية وشركاء آخرين محتملين.

وأدلى ترمب بهذا الإعلان في ردهة برج ترمب في مانهاتن حيث التقى رئيس سوفت بنك وهي شركة متعددة الانشطة تملك حصصا في كارير سبرنت الأميركية ومجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية وشركات أخرى.

وقال ترمب إن سون "وافق للتو على استثمار 50 مليار دولار في الولايات المتحدة و50 ألف وظيفة."

وفي وقت لاحق قال ترمب في تغريدة على تويتر "هو ما كان ليفعل هذا على الإطلاق لو أننا لم نفز بالانتخابات!"

وأبلغ سون الصحافيين أن شركته ستنشئ وظائف عن طريق الاستثمار في شركات جديدة في الولايات المتحدة.

وأضاف قائلا "سنستثمر 50 مليار دولار في الولايات المتحدة ونتعهد بإيجاد 50 ألف وظيفة جديدة".