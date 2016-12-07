موديز تتوقع استقرار القطاع البنكي بالخليج العام المقبل

توقعت وكالة موديز في تقريرها حول النظرة المستقبلية لقطاع البنوك الخليجي، استقرار القطاع البنكي العام المقبل، وهو ما يعكس توقعات الوكالة على قدرة القطاع على التكيف مع الضغوط الاقتصادية والتمويلية.

ورجحت موديز تطور الملاءة الائتمانية لدى البنوك على مدار الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الظروف التشغيلية لا تزال تشكل تحديا أمام البنوك إلا أن استقرار أسعار النفط حتى لو عند مستويات متدنية ومرونة القطاعات غير النفطية ستخفف من هذه الضغوط.

كما توقعت موديز انخفاض أرباح البنوك بشكل طفيف نتيجة تباطؤ نمو الائتمان، حيث رجحت استقرار كل من صافي هوامش الفائدة بين 2 إلى 3%، والقروض المتعثرة عند 3 إلى 4% العام المقبل.