المركزي العماني: فائدة البنوك لن تتجاوز سقف 6%

قال حمود الزدجالي، محافظ البنك المركزي العماني لوكالة رويترز، إن زيادة معدل الفائدة لبنوك عُمان لا تتجاوز السقف الذي وضعه البنك عند 6%، مضيفا أن المركزي العماني يسعى لتفادي قيام البنوك برفع معدلات الفائدة نتيجة تقلص السيولة التي أتت بدورها إثر انخفاض أسعار النفط، ولكنه أشار إلى أن ذلك يعتمد أيضا على معدلات الفائدة الأميركية.

وجاء تصريح المركزي العماني بعد أن أرسل بنك صحار العماني إشعارا إلى عملائه ليعلمهم بأنه سيرفع معدلات الفائدة على القروض والودائع، بحيث ستزيد الفائدة على القروض الشخصية بواقع نصف النقطة المئوية إلى 5.5%، وذلك اعتبارا من منتصف الشهر الجاري.