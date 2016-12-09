بنك مقاصة صيني لمعاملات اليوان بالإمارات

قال البنك المركزي الصيني، اليوم الجمعة، إنه كلف فرع دبي للبنك الزراعي الصيني بمهام بنك المقاصة لليوان في الإمارات العربية المتحدة.

وخلا البيان الذي نشره بنك الشعب الصيني بموقعه على الإنترنت من أي تفاصيل إضافية.

وكان مشغل منصة تداول العملات الأجنبية في الصين، قال في سبتمبر الماضي إن بكين ستؤسس نظاماً لأسعار الصرف المباشرة بين اليوان والدرهم الإماراتي، بعد أن أفاد في بيان بأن بكين اتفقت على تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة بين عملتها اليوان والريال السعودي.

وقال المشغل اليوم الجمعة إن الصين اتفقت على السماح بالتداول المباشر لعملتها اليوان مع سبع عملات أجنبية.

وأشارت شبكة تداولات الصرف الأجنبي الصينية في بيان بموقعها على الإنترنت إلى أن التداول المباشر مع العملات السبع التي تشمل الكرونة النرويجية والبيزو المكسيكي والليرة التركية، سيبدأ في 12 ديسمبر.