بنك بقيادة الصين يمول مشروعين بعُمان بـ301 مليون دولار

قال البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية الذي تقوده الصين اليوم الجمعة، إنه وافق على قرضين قيمتهما الإجمالية 301 مليون دولار لمشروعي نقل في سلطنة عمان.



وأوضح البنك أن القرض الأول يتعلق بالبنية التحتية لميناء وتبلغ قيمته 265 مليون دولار، أما الثاني فلمشروع سكك حديدية بقيمة 36 مليون دولار.