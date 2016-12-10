أقدم بنك بالعالم يقف على حافة الهاوية المالية

انخفضت أسهم "مونتي دي باشي دي سيينا" وهو أقدم بنك في العالم ويقع مقره في ميلان الإيطالية بنسبة 11% ما دفع السلطات إلى إيقاف التداول على السهم.

وعقد بنك مونتي باشي اجتماعا طارئا لمجلس الإدارة، قبل محادثات متوقعة مع الحكومة الإيطالية لإنقاذ موقف البنك الذي تعثر في زيادة رأسماله ما خلق حالة تهدد بضياع أموال المودعين.

وطلب المصرف من البنك المركزي الأوروبي أن يمدد حتى 20 يناير بدلا من 31 ديسمبر عملية زيادة رأسماله في إطار خطة إنقاذ. لكن المصرف الأوروبي رفض ذلك.

وذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها تنوي خفض تصنيف 7 مصارف ومؤسسات مالية إيطالية، بعدما وجهت إشارة مماثلة بشأن الدين السيادي لهذا البلد.