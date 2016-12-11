"الأهلي السعودي": 30 % نمو سنوي بعمليات نقاط البيع

حقّق البنك الأهلي نموا سنويا غير مسبوق ولأول مرة في عدد عمليات "نقاط البيع" المنفذة عبر الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" بنسبة تجاوزت 30%، كما حقق انتشار أجهزة نقاط البيع بالبنك أرقاماً قياسية جديدة حيث بلغت 36,589 جهاز بنهاية أكتوبر الماضي للعام الجاري موزعة على جميع مناطق المملكة.

وتماشياً مع إطلاق مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً لخدمة "مدى أثير" التي تُعزز مزايا الدفع الإلكتروني وتقلل الاعتماد على النقد، قام البنك الأهلي بتفعيل خدمة "أثير" على جميع أجهزة نظام الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" الخاصة بالبنك بحسب بيان صادر عن البنك.

وقام البنك الأهلي بتركيب 20 ألف جهاز خلال العام الحالي، كما طور خدمات الدفع الإلكتروني عبر تشغيل جميع أجهزة نقاط البيع بأحدث التقنيات وأنظمة الاتصال اللاسلكي وأتاح كشف حساب إلكتروني لجميع عمليات نقاط البيع، بالإضافة إلى إمكانية فتح بلاغات للصيانة وفتح مطالبات مالية إلكترونياً عبر الأهلي إي كورب و على مدار الساعة.



يأتي ذلك في حين اُختير البنك ضمن قائمة أكبر 150 بنك على مستوى العالم في عام 2015م من حيث حجم المبالغ التي تم تمريرها باستخدام البطاقات المصرفية عبر أجهزة نقاط البيع ومواقع الدفع الإلكتروني على شبكة الإنترنت. إذ ورد إسم البنك الأهلي ضمن تقرير نيلسون الصادر في سبتمبر 2016 والمتخصص في تغطية التطورات التي تحدث في أنظمة الدفع العالمية لأكثر من 41 عاماً حيث يقدم مجموعة واسعة من الإحصاءات.

ويساهم البنك في توفير مختلف وسائل الدفع الحديثة والبديلة التي بدورها توفّر خيارات أكثر لحاملي البطاقات المصرفية عند التسوق، إلى جانب توفير الوقت والجهد عند الانتظار أمام أجهزة الصرف الآلي للنقد وتجنب حمل مبالغ مالية كبيرة أثناء التسوق.



وكان البنك قد أطلق خدمات مبتكرة وجديدة هي الأولى من نوعها في المملكة وخاصة بالدفع الإلكتروني وتشمل خدمة الدفع الفوري لقيم العمليات التي تم تنفيذها عبر أجهزة نقاط البيع حيث أن عملية المطابقة والدفع تتم بشكل فوري ولا تتجاوز يوم تقويمي واحد، وأيضاً خدمة دعم التجار على مدار الساعة عبر هاتف الأهلي لخدمة نقاط البيع رقم 920000856 حيث أن النظام يقوم بخدمة التجار بشكل آلي ودون الحاجة إلى التحدث مع الموظف، وكذلك تفعيل خدمة "نقد" حيث تمكن هذه الخدمة التجار من منح مبالغ نقدية إلى عملائهم وذلك خصماً من حساباتهم الجارية عبر أجهزة نقاط البيع وذلك باستخدام بطاقة مدى، حيث سيتمكن التاجر عبر هذه الخدمة من تقليل تكلفة تداول والاحتفاظ بالنقد في متجره.