أبل في محادثات لاستثمار مليار دولار بصندوق لسوفت بنك

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، أن أبل تجري محادثات لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في صندوق تكنولوجيا جديد حجمه 100 مليار دولار تنشئه مجموعة سوفت بنك اليابانية.

تستثمر سوفت بنك ما لا يقل عن 25 مليار دولار في الصندوق، وتجري محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي بخصوص استثمار قد يصل إلى 45 مليار دولار، وفقا لوكالة "رويترز".

وتقول سوفت بنك إنها تنوي القيام باستثمارات ضخمة في المستقبل باستخدام الصندوق وليس بمفردها.

وأثارت بعض خطوات سوفت بنك قلق المحللين في ضوء ديون الشركة البالغة 13.7 تريليون ين، ما يعادل 119 مليار دولار.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من سوفت بنك أو أبل.