إيران وروسيا تبحثان إنشاء مصرف إسلامي

قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، نقلاً عن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن روسيا وإيران تبحثان إنشاء مصرف إسلامي في إطار توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بينهما.

والنظام المصرفي الإيراني قائم بأكمله على أحكام الشريعة الإسلامية، وهي الأسس التي ينبغي على الشركات الأجنبية الالتزام بها إذا كانت تريد اقتناص فرص العمل التي تتنوع بين التمويل طويل الأمد والتأمين.

وقال نوفاك خلال اجتماع ثنائي في طهران: "ناقشنا إنشاء مصرف إسلامي روسي-إيراني. تبحث مصارفنا الآلية، ولم يتخذ القرار المتعلق بالأمر بعد"، بحسب "رويترز".

ولم يحدد إطار زمني أو حجم محتمل للمصرف المقترح الذي سيكون أول مصرف من هذا النوع يعمل في البلدين.

وطورت بنوك "فنيش ايكونوم بنك" و"سبير بنك" و"تاتفوند بنك" الروسية المتصلة بالدولة، منتجات تمويل إسلامي خاصة بها في العام الماضي. وتسعى إيران لتنويع خيارات التمويل لشركاتها. وفي الوقت الحالي يأتي معظم التمويل في إيران من بنوك محلية إلى جانب نسبة صغيرة من مصادر أجنبية وأسواق القروض.