5 بنوك مركزية خليجية ترفع الفائدة بعد الفدرالي الأميركي

رفعت كل من البحرين والإمارات وقطر والكويت والسعودية أسعار الفائدة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مساء أمس الأربعاء رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية وإشارته إلى زيادات أسرع في 2017.

وقال مصرف البحرين المركزي إنه قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.

وزاد المصرف المركزي سعر فائدة الودائع لمدة أسبوع إلى 1.0%، في حين ارتفع سعر فائدة الودائع لليلة واحدة إلى 0.75%، وسعر فائدة الودائع لمدة شهر إلى 1.50%.

ورفع المصرف سعر فائدة الإقراض بمقدار 20 نقطة أساس أيضا ليصل إلى 2.75%.

وقال مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس إنه رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع - أداة السياسة النقدية الرئيسية - بواقع 25 نقطة أساس.



وقال مصرف الكويت المركزي في بيان إنه رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50%.

من جهة أخرى، قال مصرف قطر المركزي اليوم الخميس إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.



وارتفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 4.75 بالمئة وسعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 1%.



وقال البنك المركزي إنه تقرر تعديل أجل الاستحقاق لسعر إعادة شراء أدوات الدين العام إلى سبعة أيام من 14 يوما وتغيير السعر إلى 2.25% لكنه لم يذكر تفاصيل.

إلى ذلك، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75% بينما أبقت سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) بلا تغيير.