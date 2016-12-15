الغرير: قطاع المصارف بالإمارات مقبل على اندماجات جديدة

قال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد المصارف في الإمارات، إن القطاع المصرفي في الدولة مقبل على اندماجات جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب صحيفة "البيان"، ويأتي ذلك بعد اندماج بنكي "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول".

وأوضح الغرير أن اقتصاد الدولة يحتاج إلى مؤسسات بنكية كبيرة تدعم معدلات النمو فيها، لافتاً إلى أنه لا يستبعد أن تكون عملية الدمج المصرفية الجديدة في دبي.

وتوقع الغرير أن يحقق القطاع المصرفي الإماراتي انخفاضاً طفيفاً في عوائده وصافي أرباحه بنهاية العام الجاري مقارنة مع العام 2015، على أن يعاود الارتفاع والاستقرار خلال 2017.