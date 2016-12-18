مركزي عُمان: لن نتبع الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة

نقلت "رويترز" عن مسؤول في المركزي العُماني قوله إن عُمان لا تعتزم رفع الفائدة بشكل تلقائي أسوة بقرار الفيدرالي الأميركي.

وعُمان الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، التي لم ترفع رسمياً سعر الفائدة على خلفية قرار المركزي الأميركي الأخير، بزيادة أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية.

وقال حمود الزدجالي، الرئيس التنفيذي للمركزي العماني، إنه ستتم مراقبة أسعار الفائدة المقدمة من قبل البنوك المحلية، ولن يقوموا بالاقتداء بالمركزي الأميركي "بشكل أعمى"، على حد قوله.

وأوضح أنه على الرغم من ربط الريال العماني بالدولار الأميركي، إلا أن دورة الاقتصاد في الولايات المتحدة مختلفة عن دورة الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن الوضع يحتاج إلى دراسة معمقة قبل اتخاذ القرار.