لجمع 5 مليارات يورو.. "مونتي دي باشي" يطرح أسهما جديدة

قال بنك مونتي دي باشي دي سيينا الإيطالي إنه سيطرح أسهما جديدة بين يومي الاثنين والخميس من هذا الأسبوع، في مسعى أخير لجمع رأسمال جديد بقيمة 5 مليارات يورو، أي نحو 5.2 مليار دولار هذا العام، كي يتفادى الحصول على مساعدات من الدولة.

وأضاف البنك أنه سيطرح الأسهم للمستثمرين من المؤسسات التي تمثل 65% من الإجمالي حتى الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش يوم الخميس المقبل.

في حين ينتهي الطرح المخصص للمساهمين الحاليين والمستثمرين الأفراد في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء.

ومن أجل الحصول على تمويل، مدد مونتي دي باشي عرضا طوعيا لمبادلة الدين بالأسهم للمستثمرين الأفراد الذين يدين لهم بمبلغ 2.1 مليار يورو ويسري هذا العرض في الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وأبدت إيطاليا استعداداً للتدخل لإنقاذ ثالث أكبر بنوكها في حالة فشل خطة جمع التمويل.