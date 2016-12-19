بنك مصر يوقع اتفاقاً مع مصرف صيني لقرض 500 مليون دولار

قال بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية في البلاد اليوم الأحد إنه وقع مذكرة تفاهم مع البنك الصناعي والتجاري الصيني (آي.سي.بي.سي) لاقتراض 500 مليون دولار.

كما أعلن بنك مصر في بيان صحفي أن عاكف المغربي نائب رئيس مجلس الإدارة وقع اتفاق عمل إطاريا مع مؤسسة تأمين الصادرات الصينية "ساينو شور" بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية.

وعزا البنك الهدف من قرض البنك الصناعي والتجاري إلى "دعم السيولة الدولارية لتلبية احتياجات العملاء وتمويل مشروعات مشتركة بين الجانبين المصري والصيني."

وأضاف بنك مصر أنه حصل على الموافقات النهائية من البنك المركزي الصيني لفتح مكتب تمثيل له كما أنه بصدد الانتهاء من إجراءات تأسيس مكتب تمثيل في روسيا واصفا ذلك بأنه سيكون أول وجود لبنك مصري بالسوق الروسية.



وعزا البنك الهدف من افتتاح مكاتب تمثيل له في الصين وروسيا إلى" دعم التبادل التجاري وتعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز شبكة انتشار البنك بالأسواق الخارجية."

