مصر تقترب من الشريحة الثانية لقرض "التنمية الإفريقي"

من المقرر أن توقع وزارة التعاون الدولي بمصر، اليوم الاثنين، اتفاق حصول الحكومة المصرية على الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الإفريقي بقيمة 500 مليون دولار.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، ذكرت الأسبوع الماضي، أن مجلس إدارة البنك وافق على صرف الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار من القرض البالغة قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

ووقعت وزارة التعاون الدولي، في ديسمبر الماضي، اتفاق قرض ميسراً من التنمية الإفريقي في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية، ودعم الموازنة العامة للدولة. وتسلم البنك المركزي المصري الشريحة الأولى البالغة قيمتها 500 مليون دولار في يناير 2016.

قفزات مستمرة للدولار

في سوق الصرف، أغلق الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية تعاملات أمس الأحد، بين 18.9 إلى 18.8 جنيه للبيع، بسعر متوسط لعينة من 21 بنكاً يبلغ 18.7 جنيه للدولار.

وكان السعر الأكبر للبيع بين تلك البنوك عند 18.9 جنيه للدولار، في مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري الخليجي، تلاهما بنك HSBC عند سعر 18.8 جنيه للدولار.

وعلى الجانب الآخر، بلغ أدنى سعر للبيع 18.4 جنيه للدولار في البنك التجاري الدولي، وبنك مصر، والبنك الأهلي، وبنك القاهرة، يليهم بنك الإسكندرية عند سعر 18.45 جنيه.

وبلغ أعلى سعر شراء للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 18.55 جنيه، يليه البنك المصري الخليجي عند سعر 18.5 جنيه.