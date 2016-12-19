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هل تلحق أزمة البنوك الإيطالية ضررا بالشركات الألمانية؟

المصدر: ميونيخ - رويترز
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قال الاقتصادي لدى معهد ايفو الألماني كلاوس فولرابه إن مشكلات القطاع المصرفي الإيطالي وكذلك انتخاب الجمهوري دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية ليس لهما تأثير على معنويات مجالس إدارات الشركات في ألمانيا.

وأضاف فولرابه :"الأزمة الإيطالية ليس لها تأثير، الأسواق تدرك أن البنك المركزي الأوروبي مستعد لاستخدام أدواته لإخماد الأزمات."

وارتفع مؤشر إيفو لمناخ الأعمال إلى أعلى مستوى له في نحو 3 سنوات في ديسمبر.

ولفت فولرابه إلى أن انخفاض اليورو عزز تفاؤل الشركات الصناعية بينما واصل المستهلكون الألمان الإنفاق بحرية.

كلمات دالّة

#القطاع المصرفي الإيطالي, #ترمب, #الولايات المتحدة الأميركية, #البنك المركزي الأوروبي, #الشركات الألمانية

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