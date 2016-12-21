البنك الدولي يمنح العراق قرضاً جديداً بـ1.5 مليار دولار

أعلن البنك الدولي عن قرض جديد للعراق بقيمة حوالي 1,5 مليار دولار لتحسين الخدمات العامة والعمل في القطاع الخاص. وضمنت ثلث القرض كل من كندا وبريطانيا (372 مليون دولار ضمانة بريطانية و72 مليون دولار ضمانة كندية).

ويضاف إلى ذلك دعم مالي منفصل بقيمة 41,5 مليون دولار من البنك الدولي يهدف الى تحديث نظام ادارة الاموال العامة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال فريد بلحاج المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط بالبنك الدولي أنه "بالرغم من استمرار الحرب وانخفاض أسعار النفط، يقوم العراق حاليا بإصلاحات جذرية جريئة من شأنها الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وإرساء الأسس اللازمة لتنمية أطول أمدا للقطاع الخاص، وتحقيق النمو الشامل لكافة أطياف المجتمع العراقي".

وأضاف في بيان أن "هذه الإصلاحات ستساعد على بناء الثقة بين المواطنين العراقيين وحكومتهم، وذلك بجعل إدارة الأموال العامة أكثر كفاءة وشفافية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا من السكان".

وبهذا القرض تصل القيمة الاجمالية للقروض التي منحها البنك الدولي للعراق 3,4 مليارات دولار وذلك في اطار الدعم المالي للفترة 2015-2018 الذي وعدت به الأمم المتحدة دول الشرق الاوسط والمغرب العربي التي زعزع استقرارها تدفق اللاجئين خصوصا من النزاع السوري.

ويحتاج ربع سكان العراق إي 10 ملايين نسمة إلى مساعدات نقدية. وهناك بين سكان العراق، 3,4 ملايين نازح داخل البلاد و240 ألف لاجئ، بحسب أرقام البنك الدولي.

