وزير: صندوق ماليزي يسدد فوائد على سندات تضمنها آيبيك

قال وزير المالية الماليزي، اليوم الأربعاء، إن صندوق وان.إم.دي.بي الحكومي سدد مدفوعات الفائدة الخاصة بأحد إصداراته من السندات هذا الربع بعدما تخلف عن السداد في وقت سابق من العام بسبب خلاف مع الجهة الضامنة.

وتطالب شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) -صندوق الاستثمار الحكومي بأبوظبي- وان.إم.دي.بي ومساهمه الوحيد وزارة المالية الماليزية بسداد نحو 6.5 مليار دولار، إذ تقول إن الصندوق الماليزي تعثر في تنفيذ اتفاق لإعادة هيكلة دين تم التوصل إليه في 2015 بين الجانبين.

وبسبب النزاع رفض وان.إم.دي.بي سداد مدفوعات الفائدة التي حل موعد استحقاقها في وقت سابق من هذا العام على إصداري سندات مضمونين من آيبيك في إطار اتفاق إعادة الهيكلة. وتدخلت آيبيك بعد ذلك من أجل سداد تلك المدفوعات.

غير أن الوزير جوهري عبد الغني قال لرويترز إن صندوق وان.إم.دي.بي سدد مدفوعات الفائدة في خطوة يعتقد أنها محاولة لحل الخلاف بين الجانبين.

وقال جوهري "أعتقد أن وان.إم.دي.بي وآيبيك يحاولان التوصل إلى حل لخلافهما" لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن المدفوعات.